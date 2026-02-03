Sheinbaum confía en cerrar revisión del T-MEC antes de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) va “muy avanzada” y confió en que pueda concluirse antes de finales de 2026.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que los trabajos comerciales entre las tres naciones han tenido un buen ritmo este año y descartó que se trate de una renegociación.

“En lo comercial también vamos bien este año, pues se va a cerrar el tema del tratado de la revisión (…) y va muy avanzado”, declaró.

Sheinbaum subrayó que México ha trabajado con Estados Unidos en temas como el fortalecimiento de reglas de origen para bienes industriales clave y la cooperación en minerales críticos. Estos puntos forman parte de las observaciones que la administración estadounidense ha planteado como condición para seguir fortaleciendo la relación comercial bilateral.

“Es una revisión, no una renegociación”, puntualizó la presidenta al referirse a las mesas de trabajo que sostienen con autoridades estadounidenses.

Reuniones clave en Washington

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó la semana pasada a Washington D.C. para sostener encuentros con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y con el funcionario Howard Lutnick, con el fin de impulsar la interlocución entre ambos países.

De acuerdo con fuentes oficiales, los funcionarios estadounidenses reconocieron “avances sustanciales” en la relación comercial con México y acordaron mantener un diálogo intenso para abordar temas pendientes, entre ellos las barreras no arancelarias.