Sheinbaum: ‘Condeno con firmeza el vil asesinato del alcalde de Uruapan’

También informó que desde que se conoció el hecho sostuvo comunicación directa con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien, según dijo, ha mantenido contacto constante con la Fiscalía del Estado.

En su mensaje, Sheinbaum dio a conocer que este domingo convocó al Gabinete de Seguridad federal con el objetivo de garantizar el respaldo a Michoacán y reforzar las acciones para evitar la impunidad.

También indicó que el alcalde Manzo contaba con protección federal, y que los mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional mantenían comunicación constante con él.

Finalmente, Sheinbaum reiteró el compromiso de su equipo con la paz y la justicia: “Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad, con cero impunidad y justicia”.

Se prevé que el Gabinete de Seguridad ofrezca una conferencia de prensa en próximas horas para informar sobre los avances en la investigación del caso.

BCT