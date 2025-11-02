Sheinbaum: ‘Condeno con firmeza el vil asesinato del alcalde de Uruapan’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta, Claudia Sheinbaum, se pronunció este domingo tras el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado durante un acto público.
A través de sus redes sociales, Sheinbaum expresó su condena firme ante el hecho y ofreció condolencias a la familia del presidente municipal, así como a la población de Uruapan. “Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo”, escribió.
También informó que desde que se conoció el hecho sostuvo comunicación directa con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien, según dijo, ha mantenido contacto constante con la Fiscalía del Estado.
En su mensaje, Sheinbaum dio a conocer que este domingo convocó al Gabinete de Seguridad federal con el objetivo de garantizar el respaldo a Michoacán y reforzar las acciones para evitar la impunidad.
También indicó que el alcalde Manzo contaba con protección federal, y que los mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional mantenían comunicación constante con él.
Finalmente, Sheinbaum reiteró el compromiso de su equipo con la paz y la justicia: “Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad, con cero impunidad y justicia”.
Se prevé que el Gabinete de Seguridad ofrezca una conferencia de prensa en próximas horas para informar sobre los avances en la investigación del caso.
