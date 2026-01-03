Sheinbaum condena intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó este sábado la intervención militar realizada por Estados Unidos en territorio venezolano, y llamó a la comunidad internacional a preservar la paz en América Latina.

La mandataria expresó su postura a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde publicó: