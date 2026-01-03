Sheinbaum condena intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó este sábado la intervención militar realizada por Estados Unidos en territorio venezolano, y llamó a la comunidad internacional a preservar la paz en América Latina.
La mandataria expresó su postura a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde publicó:
“México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la ONU”.
En su mensaje, Sheinbaum reafirmó que América Latina y el Caribe son una zona de paz, por lo que cualquier acción armada “pone en grave riesgo la estabilidad regional”.
Asimismo, hizo un llamado urgente al cese de actos de agresión y a privilegiar el diálogo y la negociación como únicas vías legítimas para resolver los conflictos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también informó que se mantiene en comunicación con los ciudadanos mexicanos que residen en Venezuela a través de su embajada en Caracas, y ofreció los siguientes canales de contacto:
📍 Embajada de México en Venezuela
📞 Teléfono de emergencia: +58 412-2524675
📧 Correo: embvenezuela@sre.gob.mx
📱 Facebook: Embajada de México en Venezuela
🐦 X: @EmbamexVen