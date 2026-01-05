Sheinbaum condena intervención de EU en Venezuela y defiende la soberanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó este lunes la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura del mandatario Nicolás Maduro. Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria reafirmó la postura histórica de México en defensa de la soberanía de los pueblos latinoamericanos.
Sheinbaum subrayó que “la intervención nunca ha traído democracia, ni bienestar, ni estabilidad duradera” y reiteró que “solo los pueblos pueden construir su propio futuro”. Afirmó que México rechaza categóricamente cualquier acto de injerencia extranjera, postura respaldada por la Constitución mexicana, la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
En su mensaje, la jefa del Ejecutivo planteó una nueva visión para el continente americano basada en cinco ejes: respeto irrestricto a la soberanía, inversión productiva para el desarrollo, integración económica regional, bienestar social y diálogo entre iguales. “América pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman”, puntualizó.
La mandataria también destacó los esfuerzos conjuntos con Estados Unidos en materia de seguridad, bajo principios de respeto mutuo y responsabilidad compartida. Reiteró que México coopera para evitar el tráfico de drogas como el fentanilo, pero exigió que se reconozca la corresponsabilidad en el tráfico de armas y el consumo en el país vecino.
En el marco de su posicionamiento, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, llegó este lunes ante el tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, en el inicio de un proceso judicial por cargos relacionados con narcotráfico. A su llegada, fue acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también ha sido señalada en la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Finalmente, Sheinbaum enfatizó que México es un país libre, independiente y soberano. “Cooperación sí, subordinación no”, concluyó. El gobierno federal continuará promoviendo el respeto al derecho internacional como base para la estabilidad y la paz en América Latina.
rmr