Sheinbaum condena intervención de EU en Venezuela y defiende la soberanía

La mandataria también destacó los esfuerzos conjuntos con Estados Unidos en materia de seguridad, bajo principios de respeto mutuo y responsabilidad compartida. Reiteró que México coopera para evitar el tráfico de drogas como el fentanilo, pero exigió que se reconozca la corresponsabilidad en el tráfico de armas y el consumo en el país vecino.

En el marco de su posicionamiento, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, llegó este lunes ante el tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, en el inicio de un proceso judicial por cargos relacionados con narcotráfico. A su llegada, fue acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también ha sido señalada en la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Finalmente, Sheinbaum enfatizó que México es un país libre, independiente y soberano. “Cooperación sí, subordinación no”, concluyó. El gobierno federal continuará promoviendo el respeto al derecho internacional como base para la estabilidad y la paz en América Latina.

