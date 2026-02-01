Sheinbaum concluye gira en el norte con obras históricas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una gira de trabajo realizada del 30 de enero al 1 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración y supervisión de obras emblemáticas en Baja California y Sonora, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, la justicia social y el desarrollo económico en la región norte del país.

En Baja California, la mandataria inauguró la primera etapa del Viaducto Elevado en Tijuana, donde declaró que en México “se construyen puentes en lugar de muros”, en referencia a la cercanía con la frontera norte. También participó en la apertura del plantel Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, así como del nuevo Centro de Control de Tráfico Marítimo de la Secretaría de Marina en Ensenada. En San Quintín, presentó el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas, el cual contempla salud, educación y mejores condiciones laborales.