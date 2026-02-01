Sheinbaum concluye gira en el norte con obras históricas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una gira de trabajo realizada del 30 de enero al 1 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración y supervisión de obras emblemáticas en Baja California y Sonora, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, la justicia social y el desarrollo económico en la región norte del país.
En Baja California, la mandataria inauguró la primera etapa del Viaducto Elevado en Tijuana, donde declaró que en México “se construyen puentes en lugar de muros”, en referencia a la cercanía con la frontera norte. También participó en la apertura del plantel Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, así como del nuevo Centro de Control de Tráfico Marítimo de la Secretaría de Marina en Ensenada. En San Quintín, presentó el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas, el cual contempla salud, educación y mejores condiciones laborales.
En su paso por Sonora, Sheinbaum inauguró la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, una obra estratégica que conecta con Chihuahua mediante una inversión de mil 822 millones de pesos. Asimismo, en Guaymas anunció la ampliación del puerto, con una inversión de 130 mil millones de pesos, consolidando así uno de los proyectos de infraestructura más importantes del sexenio.
Estas acciones forman parte del compromiso del gobierno federal por llevar bienestar a regiones históricamente marginadas, combinando inversión pública con proyectos de justicia social. La presidenta destacó que estas obras representan un modelo de desarrollo con honestidad y resultados tangibles.
