Sheinbaum: cero impunidad tras detención de 14 por huachicol fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este lunes su compromiso de aplicar una política de cero impunidad, tras la detención de 14 personas presuntamente vinculadas a una red de contrabando de combustibles, también conocido como huachicol fiscal.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que las investigaciones continúan a cargo del Gabinete de Seguridad federal y enfatizó que no habrá tolerancia frente a casos de corrupción.

“Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos los involucrados. Así se dio esta situación y siguen las investigaciones”, puntualizó Sheinbaum.