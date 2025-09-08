Sheinbaum: cero impunidad tras detención de 14 por huachicol fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este lunes su compromiso de aplicar una política de cero impunidad, tras la detención de 14 personas presuntamente vinculadas a una red de contrabando de combustibles, también conocido como huachicol fiscal.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que las investigaciones continúan a cargo del Gabinete de Seguridad federal y enfatizó que no habrá tolerancia frente a casos de corrupción.
“Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos los involucrados. Así se dio esta situación y siguen las investigaciones”, puntualizó Sheinbaum.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que las detenciones derivan del aseguramiento de un buque en Tamaulipas, en marzo pasado, el cual transportaba más de 10 millones de litros de combustible de forma ilegal.
La captura de los presuntos responsables se logró mediante despliegues operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra 14 personas, entre ellas:
3 empresarios
5 marinos en activo
1 marino en retiro
5 exfuncionarios de aduanas
Entre los detenidos se encuentran: Manuel Roberto ‘N’, Climaco ‘N’, Humberto Enrique ‘N’, Sergio ‘N’, Carlos de Jesús ‘N’, Fernando Ernesto ‘N’, Francisco Javier ‘N’, Endira Xóchitl ‘N’, Perla Elizabeth ‘N’, Natalia ‘N’, Ismael ‘N’, Anuar ‘N’, Héctor Manuel ‘N’ y José ‘N’.
Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente ese parentesco, el caso ha generado atención por los presuntos vínculos de algunos implicados con altas esferas del poder político y militar.
mrh