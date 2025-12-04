Sheinbaum celebra nombramiento de Godoy en la FGR; "habrá más coordinación", confía

Durante su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum expresó su total respaldo a la exfiscal capitalina, a quien describió como una mujer honesta, profesional y con integridad.

"Es una mujer […] una gran profesional de su trabajo, lo hace con mucha integridad y ya conoce el tema, porque fue fiscal general en la Ciudad de México"”, señaló la mandataria, quien también celebró el respaldo que obtuvo Godoy en el Senado, con 97 votos a favor.

Sheinbaum subrayó que con este nombramiento se espera una mayor coordinación entre instancias federales como la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y las fiscalías estatales: "Esperamos que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la República".

rmr