Sheinbaum celebra nombramiento de Godoy en la FGR; "habrá más coordinación", confía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a Ernestina Godoy Ramos por su designación como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la salida de Alejandro Gertz Manero.
Durante su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum expresó su total respaldo a la exfiscal capitalina, a quien describió como una mujer honesta, profesional y con integridad.
"Es una mujer […] una gran profesional de su trabajo, lo hace con mucha integridad y ya conoce el tema, porque fue fiscal general en la Ciudad de México"”, señaló la mandataria, quien también celebró el respaldo que obtuvo Godoy en el Senado, con 97 votos a favor.
Sheinbaum subrayó que con este nombramiento se espera una mayor coordinación entre instancias federales como la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y las fiscalías estatales: "Esperamos que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la República".
rmr