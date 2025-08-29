Sheinbaum cedería su entrada al Azteca a niña sin recursos

Sheinbaum subrayó la relevancia del evento deportivo: “La gente que ve la inauguración la ven casi seis billones de personas, es el espectáculo que más se ve. La Ciudad de México tiene el orgullo de tener por tercera vez la inauguración del Mundial, vamos a estar en los ojos del mundo, todo será alegre y muy bonito para el país”.

La presidenta se reunió en Palacio Nacional con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para dialogar sobre la logística y preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que será la primera en la historia con 48 selecciones.

Durante la reunión, Infantino le obsequió una réplica de la Copa del Mundo y un boleto simbólico con la leyenda “Fila 1, Asiento 1”, correspondiente al partido inaugural en el Estadio Azteca.

El dirigente del organismo rector del futbol mundial destacó la pasión de los mexicanos por este deporte y aseguró que el país es un coanfitrión sólido, preparado para recibir a millones de aficionados en las tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.