Sheinbaum buscará acuerdo con Trump para evitar arancel a camiones

"Vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre”, dijo la presidenta en su conferencia de prensa matutina, al detallar que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya está en contacto con su homólogo estadounidense.

Sheinbaum Pardo subrayó que este nuevo arancel "afecta más" a México, al ser el mayor exportador de vehículos pesados a Estados Unidos.

Según datos del Banco Base, el 82.31 % de los camiones pesados importados por Estados Unidos son fabricados en México.

La presidenta agregó que también buscará contactar a directivos de empresas del sector automotriz para explicarles los esfuerzos de su administración para evitar estos gravámenes.

“En llamadas telefónicas con Trump, Sheinbaum ha conseguido aplazar la imposición de otros aranceles de Estados Unidos, su mayor mercado y su socio, junto con Canadá, en el acuerdo de libre comercio de América del Norte, el T-MEC", finalizó.

rmr