Sheinbaum buscará acuerdo con Trump para evitar arancel a camiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que su gobierno ya negocia con Estados Unidos para evitar que se imponga un arancel del 25 % a los camiones medianos y pesados importados, medida anunciada por su homólogo estadounidense Donald Trump.
Esta política, dada a conocer el lunes con el argumento de "seguridad nacional", entraría en vigor el próximo 1 de noviembre. La mandataria reconoció que México sería uno de los países más afectados por la disposición.
"Vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre”, dijo la presidenta en su conferencia de prensa matutina, al detallar que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya está en contacto con su homólogo estadounidense.
Sheinbaum Pardo subrayó que este nuevo arancel "afecta más" a México, al ser el mayor exportador de vehículos pesados a Estados Unidos.
Según datos del Banco Base, el 82.31 % de los camiones pesados importados por Estados Unidos son fabricados en México.
La presidenta agregó que también buscará contactar a directivos de empresas del sector automotriz para explicarles los esfuerzos de su administración para evitar estos gravámenes.
“En llamadas telefónicas con Trump, Sheinbaum ha conseguido aplazar la imposición de otros aranceles de Estados Unidos, su mayor mercado y su socio, junto con Canadá, en el acuerdo de libre comercio de América del Norte, el T-MEC", finalizó.
rmr