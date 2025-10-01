Sheinbaum busca eliminar fuero a diputados y senadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que propondrá la eliminación del fuero constitucional para diputadas y diputados, así como para senadoras y senadores, como parte de la reforma electoral que se prevé presentar el próximo año.

La mandataria explicó que llevará su planteamiento ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, donde ya se reciben diversas propuestas ciudadanas e institucionales.