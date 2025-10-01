Sheinbaum busca eliminar fuero a diputados y senadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que propondrá la eliminación del fuero constitucional para diputadas y diputados, así como para senadoras y senadores, como parte de la reforma electoral que se prevé presentar el próximo año.
La mandataria explicó que llevará su planteamiento ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, donde ya se reciben diversas propuestas ciudadanas e institucionales.
La iniciativa, precisó Sheinbaum, será parte del paquete de cambios que se pondrá a consideración del Congreso, con la posibilidad de que impacte en la próxima elección federal.
Aunque se le cuestionó si la propuesta podría estar lista en diciembre de este año, Sheinbaum aclaró que la fecha tentativa es febrero del 2026. “Tiene que decidirlo la Comisión en función de las propuestas que están recibiendo”, puntualizó.
RPO