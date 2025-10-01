México

Sheinbaum busca eliminar fuero a diputados y senadores

En febrero se presentará la iniciativa de reforma electoral
La presidenta no tiene fuero, tampoco lo necesitan legisladores”, dijo en Palacio Nacional
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que propondrá la eliminación del fuero constitucional para diputadas y diputados, así como para senadoras y senadores, como parte de la reforma electoral que se prevé presentar el próximo año.

La mandataria explicó que llevará su planteamiento ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, donde ya se reciben diversas propuestas ciudadanas e institucionales.

“En mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la Comisión, es que no haya fuero. ¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero, pues también los diputados y senadores no deben tener fuero”
La iniciativa, precisó Sheinbaum, será parte del paquete de cambios que se pondrá a consideración del Congreso, con la posibilidad de que impacte en la próxima elección federal.

Aunque se le cuestionó si la propuesta podría estar lista en diciembre de este año, Sheinbaum aclaró que la fecha tentativa es febrero del 2026. “Tiene que decidirlo la Comisión en función de las propuestas que están recibiendo”, puntualizó.

De aprobarse, la eliminación del fuero representaría un cambio histórico en el marco político mexicano, pues desde el siglo XIX esta figura ha sido utilizada como un mecanismo de inmunidad para legisladores frente a procesos judiciales. La discusión se centrará en si el fuero es una garantía de equilibrio de poderes o un privilegio obsoleto frente a la exigencia ciudadana de rendición de cuentas.
