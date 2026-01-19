Sheinbaum avala investigar a hijo de AMLO por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró estar de acuerdo en que se investigue a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, como lo solicitaron legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).
Desde Palacio Nacional, la mandataria dejó en claro que el Gobierno federal no encubrirá a nadie.
Sheinbaum precisó que el papel de López Beltrán durante la obra fue meramente honorífico, enfocado en la supervisión de tiempos y avances generales de la construcción, sin responsabilidad directa en los aspectos técnicos del proyecto ferroviario.
En ese sentido, enfatizó que cualquier responsabilidad técnica recaería en los especialistas encargados de la supervisión de la vía férrea.
La presidenta también informó que la Fiscalía General de la República (FGR) dará a conocer un primer dictamen sobre las causas del descarrilamiento esta o la próxima semana, el cual permitirá avanzar en la reparación integral del daño para los pasajeros afectados.
RPO