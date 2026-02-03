Sheinbaum arranca 2026 con 69% de aprobación ciudadana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Claudia Sheinbaum mantiene un 69% de aprobación entre la ciudadanía mexicana, de acuerdo con la encuesta nacional publicada por El Financiero. Aunque esta cifra refleja un respaldo considerable, representa una caída de 16 puntos porcentuales respecto a enero de 2025, cuando registró su máximo histórico con 85%.

La desaprobación se sitúa actualmente en 30%, un punto menos que en diciembre, pero el doble del nivel observado durante los primeros meses de 2025, cuando era apenas del 15%.