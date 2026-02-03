México

Sheinbaum arranca 2026 con 69% de aprobación ciudadana

Solo 48% califica positivamente la gestión económica
Reprobación en combate al crimen organizado llega al 76%
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Claudia Sheinbaum mantiene un 69% de aprobación entre la ciudadanía mexicana, de acuerdo con la encuesta nacional publicada por El Financiero. Aunque esta cifra refleja un respaldo considerable, representa una caída de 16 puntos porcentuales respecto a enero de 2025, cuando registró su máximo histórico con 85%.

La desaprobación se sitúa actualmente en 30%, un punto menos que en diciembre, pero el doble del nivel observado durante los primeros meses de 2025, cuando era apenas del 15%.

Uno de los datos más destacados del estudio es que, por primera vez en más de un año, la aprobación en temas económicos cayó por debajo del 50%. Solo el 48% de los encuestados considera positivo el manejo económico de la mandataria, frente a un 46% con percepción negativa.

En cuanto a los apoyos sociales, tradicionalmente bien evaluados, también se observa una baja. Actualmente cuentan con un 66% de aprobación, mientras que el rechazo aumentó al 29%, el más alto registrado hasta la fecha.

El manejo de la seguridad pública también recibe calificaciones negativas: el 76% de los encuestados reprueba el combate al crimen organizado y un 74% considera inadecuado el manejo de la corrupción. Además, un 53% desaprueba su estrategia general en materia de seguridad.
La muestra fue realizada a 1,000 adultos mexicanos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 3.5%.
Sheinbaum
