Sheinbaum anuncia renovación del acuerdo para estabilizar precio de la gasolina

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó la renovación del acuerdo nacional con empresarios gasolineros para mantener la estrategia de estabilización del precio de la gasolina en el país.

A través de sus redes sociales oficiales, la mandataria agradeció a los empresarios del sector por su disposición a continuar con esta medida.

“Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina”, expresó.

El acuerdo forma parte de las acciones implementadas por el Gobierno Federal para evitar incrementos abruptos en los costos de los combustibles, en beneficio directo de los consumidores y con impacto en la estabilidad de los precios de otros productos de la canasta básica.

Aunque no se han dado a conocer los detalles específicos de la nueva etapa del convenio, en años recientes este esquema ha implicado la colaboración de empresarios y el uso de estímulos fiscales como mecanismos de control.

La ratificación del acuerdo se da en un contexto de variaciones internacionales en el costo del petróleo y de un panorama económico que busca mantener certidumbre para los hogares y sectores productivos en México.