Sheinbaum anuncia que carretera Macuspana-Escárcega estará lista en 2028

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde Macuspana, Tabasco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega que beneficiará a más de 760 mil habitantes y anunció que se redujo de seis a tres años el periodo de construcción para poder inaugurarla entre 2027 y 2028.

“Es una carretera muy importante para la comunicación de toda la Península, Jesús (Esteva, titular de la SICT) dijo que la íbamos a terminar en seis años. No, en realidad la vamos a terminar en tres años. Es un esquema de financiamiento que nos va a ayudar mucho para avanzar en todas las carreteras que estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda y que ya, muy pronto, lo vamos a presentar, así que esperemos que a finales del 27, en el 28 esté lista ya la carretera para beneficio de todas y todos los tabasqueños”, informó.