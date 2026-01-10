Sheinbaum anuncia impulso a la producción de jamaica como parte de Alimentación para el Bienestar

“Que mejore el campo, pero sobre todo que mejore el bienestar de las familias que se dedican al campo, porque por eso se abandona el campo, porque con la apertura del comercio bajaron mucho los precios de muchos productos y luego no se puede distribuir adecuadamente. Además, que haya un mercado directo, un mercado justo, que no sea quien gane los intermediarios, sino directamente el productor, de eso se trata ahora Alimentación para el Bienestar. ¿Sustituye el mercado normal? Pues no, se venden en muchas tiendas del país muchos otros productos, pero el objetivo de esto es que los 2 millones de pequeños productores en el país puedan tener ingresos suficientes para poder vivir con bienestar, por eso se llama Alimentación para el Bienestar”, explicó.

Agregó que se busca alcanzar la soberanía alimentaria en el país y por ello también se impulsa la producción de otros productos como el cacao en Tabasco; el frijol en Nayarit, Zacatecas y Durango, así como la miel en Campeche, a fin de que la producción se pueda comercializar en alguna de las más de 26 mil Tiendas Bienestar.

“¿En el fondo qué buscamos? Mucha soberanía, que no dependamos tanto de comprar en el exterior, que se siga produciendo el maíz blanco que necesitamos para la alimentación de la mexicana y el mexicano. Que se produzca en México el chocolate, que se produzca en México la jamaica, que no estemos todo comprándolo de fuera, no se trata de cerrarnos, sino de garantizar que sobreviva el campo y que quien trabaja en el campo viva con bienestar”, detalló.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, destacó que, desde la implementación de este modelo de producción, el precio por el café natural en Guerrero hoy se paga a 65 pesos el kilogramo, cuando antes, durante los gobiernos neoliberales, solo recibían entre 18 y 35 pesos por kilo.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó que su entidad no solo es referente en la producción de café natural, sino también ocupa el primer lugar en la producción de coco y jamaica; el segundo en la producción de mango; en los primeros lugares en maíz; el primer lugar en melón y el quinto lugar en aguacate.

En representación de las y los productores de Atoyac de Álvarez, Maribel Benítez reconoció que es un orgullo trabajar con los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues tras años de olvido, hoy las y los campesinos pueden vender sus productos a precios justos y son reconocidos por su lucha a favor del campo mexicano.

mrh