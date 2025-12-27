Sheinbaum anuncia compra de 30 trenes de repavimentación para todo México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la compra de 30 trenes de repavimentación que serán destinados a mejorar calles y carreteras federales en todo el país. De ese total, 10 ya fueron entregados al Estado de México, según informó en un evento realizado en el municipio de Texcoco.

“Este año adquirimos 30 trenes de repavimentación, de los cuales, diez se entregaron en el Estado de México”, expresó Sheinbaum.

Durante su mensaje, la mandataria detalló que estas máquinas permitirán rehabilitar calles en al menos 10 municipios mexiquenses, además de apoyar en obras de infraestructura vial de carácter federal.

“Estas son máquinas que van a servir para pavimentar todas las calles de 10 municipios del Edomex”, señaló Sheinbaum.