Sheinbaum anuncia compra de 30 trenes de repavimentación para todo México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la compra de 30 trenes de repavimentación que serán destinados a mejorar calles y carreteras federales en todo el país. De ese total, 10 ya fueron entregados al Estado de México, según informó en un evento realizado en el municipio de Texcoco.
“Este año adquirimos 30 trenes de repavimentación, de los cuales, diez se entregaron en el Estado de México”, expresó Sheinbaum.
Durante su mensaje, la mandataria detalló que estas máquinas permitirán rehabilitar calles en al menos 10 municipios mexiquenses, además de apoyar en obras de infraestructura vial de carácter federal.
“Estas son máquinas que van a servir para pavimentar todas las calles de 10 municipios del Edomex”, señaló Sheinbaum.
Sheinbaum también aseguró que este plan de repavimentación no se limitará al Estado de México. Los 30 trenes adquiridos serán utilizados para rehabilitar calles y carreteras federales en todo el territorio nacional.
“Estamos en una perfiladora, es parte de los trenes de repavimentación que estamos comprando para todo el país”, afirmó.
Asimismo, la presidenta adelantó que se modernizarán 13 trenes adicionales para atender caminos alimentadores, con lo cual se busca fortalecer la conectividad local y regional.
Este anuncio forma parte de los compromisos asumidos por el nuevo gobierno federal para mejorar la infraestructura vial, facilitar el transporte y fortalecer la movilidad en distintas regiones del país.
mrh