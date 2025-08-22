Sheinbaum anuncia Café del Bienestar que apoyará a mujeres de la Montaña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el lanzamiento del programa “Café del Bienestar”, una iniciativa que tiene como objetivo principal fortalecer la economía de las mujeres en la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayor producción de café del país.

Sheinbaum informó que el proyecto se presentará oficialmente en conjunto con María Luisa Albores, directora de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), y contempla no solo la compra del grano a buen precio, sino su procesamiento y comercialización directa a través de las tiendas del Bienestar.