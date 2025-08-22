México

Sheinbaum anuncia Café del Bienestar que apoyará a mujeres de la Montaña

Se busca fortalecer la economía de mujeres indígenas a través de un modelo de producción con valor agregado
El café será producido y procesado en la Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el lanzamiento del programa “Café del Bienestar”, una iniciativa que tiene como objetivo principal fortalecer la economía de las mujeres en la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayor producción de café del país.

Sheinbaum informó que el proyecto se presentará oficialmente en conjunto con María Luisa Albores, directora de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), y contempla no solo la compra del grano a buen precio, sino su procesamiento y comercialización directa a través de las tiendas del Bienestar.

“Ahora vamos a presentar ya pronto con María Luisa Albores el Café del Bienestar, para que se sigan retorciendo”
expresó la mandataria, en una frase que generó comentarios en redes

El producto, según explicó, es 100% café soluble, de sabor intenso y calidad certificada. “Está riquísimo, por cierto. Entonces, eso apoya a las mujeres”, subrayó.

Sheinbaum destacó que este modelo de producción con valor agregado se replicará también en otras actividades tradicionales, como las tortillerías comunitarias, para que el maíz nativo genere mayores ingresos entre las comunidades indígenas.
“Hoy el kilo de maíz está a menos de seis mil pesos. Apenas alcanza para cubrir los gastos. Entonces queremos que haya valor agregado, ¿en dónde? Principalmente en las comunidades indígenas, ¿por quiénes? Por las mujeres”
apuntó

El enfoque del gobierno federal, añadió, es apoyar la autosuficiencia alimentaria y económica desde lo local, y promover que mujeres de zonas marginadas sean protagonistas del desarrollo comunitario.

RPO

