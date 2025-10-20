Sheinbaum anuncia apoyos por lluvias en cinco estados; invertirán 10 mil mdd

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que, al 19 de octubre, las y los servidores de la nación han censado 70 mil 445 viviendas afectadas: 43 mil 578 en Veracruz; 10 mil 811 en Puebla; 5 mil 56 en Hidalgo; y 2 mil 62 en Querétaro. Destacó que en Querétaro, Puebla y San Luis Potosí ya concluyó el censo.

Como parte del Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias, también se entregará un vale de enseres para refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador, así como un vale de canasta alimentaria. Asimismo, se brindará apoyo para la reconstrucción de vivienda. Esto, de acuerdo con el nivel de afectación: si los daños son medios, será de 25 mil pesos; en caso de afectaciones mayores, será de 40 mil pesos; y en pérdidas totales, será de 70 mil pesos. Además, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reubicará las viviendas ubicadas en zonas de riesgo. También se darán 50 mil pesos a los locales comerciales.

En apoyo al campo y la ganadería, se entregará un apoyo de entre 50 a 100 mil pesos, dependiendo del número de hectáreas por parcela. En materia educativa, se entregarán 350 pesos para la recuperación de útiles escolares, en beneficio de 190 mil niñas y niños. Además, con “La Escuela es Nuestra” se intervendrán 750 escuelas, a través de una inversión de 200 mil pesos adicionales al seguro que se tiene para cubrir el daño a la infraestructura. En este mismo esquema, con “La Clínica es Nuestra”, 282 unidades de salud serán reconstruidas, lo que significa 500 mil pesos adicionales.

Para los trabajos de reconstrucción, a través del programa “Empleo Construyendo el Futuro” se empleará a 50 mil personas, de noviembre a febrero, con un salario de 8 mil 500 pesos, particularmente en Veracruz, en los municipios de Álamo y Poza Rica. Además, con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, 5 mil jóvenes de 18 a 29 años podrán inscribirse en los Módulos de Bienestar y Salud para apoyar en las brigadas de limpieza.