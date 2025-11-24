Sheinbaum advierte: intervención en embajada de México en Perú violaría leyes

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó como una violación a la soberanía y al derecho internacional cualquier acción de ese tipo. “Violaría todas las leyes internacionales”, respondió tajante al ser cuestionada por reporteros.

La presidenta subrayó que, aunque pueden existir diferencias entre gobiernos, el respeto al marco del derecho internacional debe prevalecer.

“Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. Ya ocurrió en Ecuador y fue violando todas las leyes internacionales”, advirtió en referencia al caso reciente en el que la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de México en Quito.

Sheinbaum recalcó que el derecho de asilo otorgado a Betssy Chávez se encuentra sustentado por tratados internacionales en materia de derechos humanos, y cualquier intento por vulnerarlo sería considerado una acción grave.