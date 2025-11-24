Sheinbaum advierte: intervención en embajada de México en Perú violaría leyes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este lunes sobre las declaraciones del presidente de Perú, José Jerí, quien insinuó la posibilidad de ingresar a la embajada mexicana en Lima para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en ese recinto diplomático.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó como una violación a la soberanía y al derecho internacional cualquier acción de ese tipo. “Violaría todas las leyes internacionales”, respondió tajante al ser cuestionada por reporteros.
La presidenta subrayó que, aunque pueden existir diferencias entre gobiernos, el respeto al marco del derecho internacional debe prevalecer.
“Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. Ya ocurrió en Ecuador y fue violando todas las leyes internacionales”, advirtió en referencia al caso reciente en el que la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de México en Quito.
Sheinbaum recalcó que el derecho de asilo otorgado a Betssy Chávez se encuentra sustentado por tratados internacionales en materia de derechos humanos, y cualquier intento por vulnerarlo sería considerado una acción grave.
“La intervención en una embajada estaría fuera de toda norma. El diálogo siempre es lo mejor”, concluyó la mandataria.
El conflicto entre Perú y México escaló luego de que el gobierno de José Jerí decidiera romper relaciones diplomáticas tras el otorgamiento de asilo a Chávez, quien enfrenta una orden de prisión preventiva en su país por presunto intento de golpe de Estado.
RYE-