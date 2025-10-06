Sheinbaum a un año de su gobierno: acciones y promesas en el Plan México que incluyen a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conmemoró su primer año de gobierno, destacando el Plan México como el motor de la Cuarta Transformación.

Presentado el 13 de enero de 2025, el Plan México está integrado por 13 metas y 2 mil proyectos que incluyen a Michoacán en su enfoque de desarrollo económico y social, con inversiones que combaten la pobreza en un 5 % en zonas rurales y generan centenas de empleos.

Uno de los pilares es el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBIS), que arranca 15 polos en 14 estados, incluyendo Michoacán. En la región de Tierra Caliente, se impulsará la agroindustria y las energías renovables, beneficiando a 500 mil habitantes con programas de agua potable y drenaje.