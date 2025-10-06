Sheinbaum a un año de su gobierno: acciones y promesas en el Plan México que incluyen a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conmemoró su primer año de gobierno, destacando el Plan México como el motor de la Cuarta Transformación.
Presentado el 13 de enero de 2025, el Plan México está integrado por 13 metas y 2 mil proyectos que incluyen a Michoacán en su enfoque de desarrollo económico y social, con inversiones que combaten la pobreza en un 5 % en zonas rurales y generan centenas de empleos.
Uno de los pilares es el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBIS), que arranca 15 polos en 14 estados, incluyendo Michoacán. En la región de Tierra Caliente, se impulsará la agroindustria y las energías renovables, beneficiando a 500 mil habitantes con programas de agua potable y drenaje.
La relocalización industrial y el empleo juvenil, a través del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), genera 20 mil puestos en Uruapan y Morelia, enfocados en los sectores automotriz y agroalimentario.
La Estrategia Nacional de Salud y Bienestar destina 5 mil millones de pesos a 15 hospitales rurales en Michoacán, reduciendo el desabasto de medicamentos del 30 % al 15 % en 2025, y beneficiando a 200 mil mujeres en programas contra la violencia de género, un reto que afecta al 60 % de las mujeres en el estado, según cifras de la Secretaría de las Mujeres federal en 2024.
El Plan México contempla 15 mil millones de dólares para Michoacán en autopistas como la Siglo XXI y la construcción de la nueva autopista Uruapan-Zamora, la cual permitirá una conexión más ágil entre el occidente michoacano y el corredor del Bajío. Reducirá costos logísticos, mejorará la movilidad regional y facilitará la llegada de inversiones. Además, acortará tiempos de traslado para productos agrícolas y manufacturados, fomentando el desarrollo económico local.
También, en materia de movilidad, se resalta el tren de pasajeros Guadalajara-Ciudad de México y su estación en el municipio de La Piedad, conectando a Michoacán con dos de las principales metrópolis del país.
Para Michoacán, el Plan México representa una promesa de inversiones millonarias enfocadas especialmente en infraestructura, movilidad y desarrollo.
rmr