Sheinbaum a Trump: “Es falso que manden los narcos”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó categóricamente que el país esté gobernado por cárteles del narcotráfico, como recientemente sugirió el presidente estadounidense Donald Trump.
Sheinbaum recordó que, al inicio del mandato de Trump, la Casa Blanca emitió un comunicado sobre el crimen organizado en México. En aquel entonces, se utilizó como ejemplo el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, actualmente preso en Estados Unidos.
La mandataria subrayó que ese episodio pertenece a gobiernos anteriores y no al actual.
RPO