SHCP autoriza reestructura en Intercam; sale Intercam Banco y entra Banco Autofin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó una reconfiguración corporativa en Intercam Grupo Financiero, que contempla la salida de Intercam Banco como entidad integrante y la incorporación de Banco Autofin México.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la operación implica la escisión de la sociedad controladora de Intercam Grupo Financiero, la cual no desaparecerá, pero dará origen a una nueva entidad que será accionista mayoritaria y ejercerá control sobre Intercam Banco.
Como parte del proceso, Hacienda avaló la salida formal de Intercam Banco del grupo financiero, así como el ingreso de Banco Autofin México como nuevo integrante. La dependencia precisó que estas acciones están sujetas a autorizaciones adicionales por parte de reguladores del sistema financiero mexicano.
Esta reestructura ocurre después de que, en junio pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa de presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero.
Tras los señalamientos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de manera temporal la administración de Intercam Banco, con el objetivo de preservar la estabilidad de la institución y proteger a los ahorradores.
En su momento, la institución y sus directivos negaron las acusaciones y aseguraron cumplir con la normativa en materia de prevención de lavado de dinero.
Cabe recordar que Kapital Grupo Financiero, que ya había adquirido Banco Autofin México, completó posteriormente la compra de Intercam Banco como parte de una reorganización interna. La operación incluyó el traspaso de activos, pasivos y operaciones, bajo la supervisión de las autoridades financieras mexicanas.
