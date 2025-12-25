SHCP autoriza reestructura en Intercam; sale Intercam Banco y entra Banco Autofin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó una reconfiguración corporativa en Intercam Grupo Financiero, que contempla la salida de Intercam Banco como entidad integrante y la incorporación de Banco Autofin México.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la operación implica la escisión de la sociedad controladora de Intercam Grupo Financiero, la cual no desaparecerá, pero dará origen a una nueva entidad que será accionista mayoritaria y ejercerá control sobre Intercam Banco.

Como parte del proceso, Hacienda avaló la salida formal de Intercam Banco del grupo financiero, así como el ingreso de Banco Autofin México como nuevo integrante. La dependencia precisó que estas acciones están sujetas a autorizaciones adicionales por parte de reguladores del sistema financiero mexicano.