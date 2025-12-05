SHCP autoriza a Multiva adquirir negocio fiduciario de CIBanco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó oficialmente la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco por parte del Grupo Financiero Multiva, luego de que la institución mexicana fuera señalada por el gobierno de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico.
La operación fue aprobada mediante un oficio publicado este 5 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y se refiere a la fusión de Banco Multiva S.A. como sociedad fusionante con la nueva entidad resultante de la escisión de CIBanco, llevada a cabo el pasado 26 de agosto.
La dependencia federal informó que no encontró impedimentos legales para concretar la operación y que esta cuenta con opiniones favorables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como del Banco de México (Banxico), a través de sus áreas de Autorizaciones, Sanciones, Regulación y Supervisión.
La Unidad de Banca, Valores y Ahorro, a través de su Coordinación de Análisis Financiero y Vinculación Internacional, también avaló la transacción desde el punto de vista financiero.
CIBanco fue una de las instituciones mexicanas mencionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2025, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntamente facilitar operaciones financieras relacionadas con el tráfico de fentanilo y opioides.
Las acusaciones internacionales desencadenaron la desincorporación de unidades clave de sus negocios. En el caso de CIBanco, el área fiduciaria representaba uno de sus pilares operativos.
El 19 de agosto, Grupo Financiero Multiva, propiedad de Grupo Vazol, presidido por Olegario Vázquez Aldir, anunció el acuerdo para adquirir esa unidad, operación que se concretó el 5 de septiembre.
Posteriormente, el 1 de octubre, Vector, Intercam y el propio CIBanco formalizaron la venta de activos y cuentas a otras firmas como Finamex, en un proceso de limpieza y desmantelamiento tras el escándalo.
Finalmente, el 10 de octubre, la CNBV revocó oficialmente la autorización de CIBanco para operar como institución financiera, poniendo fin a su participación en el sistema bancario mexicano.
mrh