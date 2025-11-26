Shakira anuncia más conciertos en México; te decimos cuánto costarán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles 26 de noviembre, la promotora Ocesa confirmó el regreso a México de Shakira, quien volverá al país tras el éxito de su gira “Las mujeres ya no lloran”.

La cantante colombiana se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el próximo 27 de febrero de 2026, con boletos disponibles en preventa Banamex el 1 de diciembre y venta general a partir del 2 de diciembre.

Además de la CDMX, Shakira ofrecerá conciertos en Chiapas y Mérida, programados para el 21 y 24 de febrero de 2026, respectivamente. La venta de boletos para estas fechas seguirá el mismo calendario que en la capital.

Aunque aún no se han confirmado los precios oficiales para la gira de Shakira en México 2026, es posible hacer una estimación basada en los rangos de precios de eventos similares en 2025.