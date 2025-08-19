"Ser mujer, indígena y pobre"; el comentario de Layda Sansores que desató indignación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Red de Abogadas Indígenas de México (RAI) acusó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de emitir un discurso racista y clasista durante la reciente inauguración del Centro Libre para las Mujeres en Calakmul, al afirmar: “Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida”.
La declaración, hecha públicamente durante un acto oficial encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, generó una fuerte ola de indignación entre colectivas, abogadas y activistas de todo el país, particularmente en aquellas que trabajan con y para comunidades originarias.
A través de una misiva, la RAI expresó que las palabras de Sansores son “desafortunadas e inaceptables”, pues perpetúan estereotipos discriminatorios y vulneran la dignidad de las mujeres indígenas. En su posicionamiento público, exigieron que la mandataria campechana se retracte y ofrezca disculpas formales a las mujeres indígenas de México.
La Red señaló que comentarios de este tipo, aunque busquen señalar las múltiples violencias que enfrenta este sector de la población, terminan reforzando una narrativa de desprecio y fatalismo que, lejos de empoderar, hiere.
RPO