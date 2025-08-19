"Ser mujer, indígena y pobre"; el comentario de Layda Sansores que desató indignación

La declaración, hecha públicamente durante un acto oficial encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, generó una fuerte ola de indignación entre colectivas, abogadas y activistas de todo el país, particularmente en aquellas que trabajan con y para comunidades originarias.

A través de una misiva, la RAI expresó que las palabras de Sansores son “desafortunadas e inaceptables”, pues perpetúan estereotipos discriminatorios y vulneran la dignidad de las mujeres indígenas. En su posicionamiento público, exigieron que la mandataria campechana se retracte y ofrezca disculpas formales a las mujeres indígenas de México.