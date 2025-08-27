¿Será en Morelia? Ángela Aguilar dará concierto gratuito por el Grito de Independencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 15 de septiembre, la familia Aguilar será la encargada de engalanar las celebraciones por el Grito de Independencia en Guadalajara, con un concierto gratuito en el corazón de la ciudad.
En conferencia de prensa, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que el espectáculo estará encabezado por Pepe Aguilar, quien interpretará algunos de sus grandes éxitos como “Perdóname”, “Directo al corazón” y “Prometiste”.
“Viene Pepe Aguilar a cantar a las y los jaliscienses al Grito, viene Ángela Aguilar”, señaló el mandatario estatal.
Debido a las remodelaciones en la Plaza de la Liberación, también conocida como Plaza de Armas, el evento cambiará de sede y tendrá lugar en el Centro de Guadalajara.
El espectáculo reunirá a Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar, aunque en esta ocasión no incluirá el tradicional show ecuestre de la dinastía.
Aunque aún no se confirman los horarios, se espera que el concierto inicie alrededor de las 21:00 horas, justo antes de la ceremonia del Grito.
