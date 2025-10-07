Separan a seis jugadores de Puebla por ir a un table dance

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Puebla no solo batalla en la cancha, también fuera de ella. Seis futbolistas del plantel fueron sancionados por conducta inapropiada, luego de haber sido sorprendidos en un club nocturno horas después de la derrota ante las Chivas.

La información, confirmada por diversas fuentes internas, señala que los jugadores Ángel Araos, Owen González, Raúl Castillo, Juan Gómez, Franco Moyano y Luis Gabriel Rey asistieron a un table dance en la ciudad de Puebla tras el encuentro, en un gesto que provocó molestia entre la directiva del club.