Separan a seis jugadores de Puebla por ir a un table dance

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Puebla no solo batalla en la cancha, también fuera de ella. Seis futbolistas del plantel fueron sancionados por conducta inapropiada, luego de haber sido sorprendidos en un club nocturno horas después de la derrota ante las Chivas.
La información, confirmada por diversas fuentes internas, señala que los jugadores Ángel Araos, Owen González, Raúl Castillo, Juan Gómez, Franco Moyano y Luis Gabriel Rey asistieron a un table dance en la ciudad de Puebla tras el encuentro, en un gesto que provocó molestia entre la directiva del club.
Como consecuencia, los involucrados fueron separados del primer equipo y entrenan de manera aislada, sin haber sido convocados para el partido más reciente ante Querétaro. A la par, se analiza un castigo más severo para Luis Gabriel Rey y Franco Moyano, quienes habrían tenido una participación más comprometida en el incidente.
Este nuevo episodio se suma a la ya crítica situación del Club Puebla en la Liga MX, donde ocupa el último lugar de la tabla general con apenas cinco puntos, tras acumular cuatro derrotas y un empate.
RPO