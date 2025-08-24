Sentencian a "El Jabón" a 293 años por caso Sicilia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más de una década del asesinato que conmocionó al país, un juez federal dictó sentencia de 293 años de prisión contra José Luis Luquin Delgado, alias “El Jabón”, por su participación en el secuestro y homicidio de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y activista Javier Sicilia, así como de otras seis personas.

La resolución se emitió este domingo 24 de agosto, tras años de investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

De acuerdo con las investigaciones, en marzo de 2011, integrantes del extinto Cártel del Pacífico Sur, entre ellos “El Jabón”, privaron de la libertad a siete personas en la colonia Villas del Descanso, en el municipio de Jiutepec, Morelos. Posteriormente, las víctimas fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados en un vehículo en el municipio de Temixco, junto a un mensaje firmado por un grupo delictivo.