Senadora propone castigo a legisladores que se duerman o vean partidos en sesión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la sesión legislativa del miércoles, la senadora del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, presentó una iniciativa que busca sancionar a diputados y senadores que no cumplan con su deber en el Congreso de la Unión. La propuesta contempla descuentos salariales para quienes se duerman, vean contenidos ajenos como partidos de fútbol o realicen actividades personales durante las sesiones, como ha ocurrido recientemente con legisladores de Morena.

Uno de los casos más recientes y polémicos fue el del diputado Cuauhtémoc Blanco, quien fue captado en una cancha de pádel mientras solicitaba que se le marcara asistencia en una sesión de comisiones. "Vaya descaro", calificó Ávalos Zempoalteca, al señalar que ese tipo de conductas reflejan una falta de respeto a la ciudadanía. La senadora subrayó que “venir a representar al pueblo es un gran honor y una gran responsabilidad”, y que quien no la cumpla debería dar un paso al costado.