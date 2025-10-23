Senadora propone castigo a legisladores que se duerman o vean partidos en sesión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la sesión legislativa del miércoles, la senadora del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, presentó una iniciativa que busca sancionar a diputados y senadores que no cumplan con su deber en el Congreso de la Unión. La propuesta contempla descuentos salariales para quienes se duerman, vean contenidos ajenos como partidos de fútbol o realicen actividades personales durante las sesiones, como ha ocurrido recientemente con legisladores de Morena.
Uno de los casos más recientes y polémicos fue el del diputado Cuauhtémoc Blanco, quien fue captado en una cancha de pádel mientras solicitaba que se le marcara asistencia en una sesión de comisiones. "Vaya descaro", calificó Ávalos Zempoalteca, al señalar que ese tipo de conductas reflejan una falta de respeto a la ciudadanía. La senadora subrayó que “venir a representar al pueblo es un gran honor y una gran responsabilidad”, y que quien no la cumpla debería dar un paso al costado.
La senadora también criticó la actitud del legislador Adán Augusto López, quien fue sorprendido viendo un partido de fútbol en su tableta durante la comparecencia del secretario de Hacienda. “Lo cierto es que los legisladores pueden despejarse un momento, pero no llegar al absurdo de dormirse en la sesión o ponerse a ver el fútbol o una novela”, puntualizó.
Además del descuento en la dieta legislativa, la propuesta incluye una cláusula de reincidencia: aquellos legisladores que reiteradamente incurran en estas conductas podrían ser separados del cargo. Según la legisladora, esta medida busca enviar un mensaje claro a los ciudadanos, similar a lo que ocurre en cualquier trabajo formal donde los empleados podrían ser despedidos por falta de compromiso.
Anabell Ávalos enfatizó que esta iniciativa pretende demostrarle al pueblo de México que el Congreso puede ser un espacio de trabajo serio y responsable. En un país donde millones de ciudadanos enfrentan exigencias laborales estrictas, no es aceptable que los representantes públicos se comporten con desdén, negligencia o incluso burla hacia sus responsabilidades.
rmr