Senadora Celeste Ascencio entrega de la Premiación “Mi Derecho Favorito”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, encabezó la ceremonia de premiación del concurso de dibujo infantil “Mi Derecho Favorito”, así como el encendido del edificio del Senado en conmemoración de esta fecha emblemática.

La senadora Ascencio Ortega saludó y reconoció la presencia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH; Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Froylán Enciso Higuera, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; y la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, quienes acompañaron este acto.

Durante su mensaje, la legisladora destacó que hablar de derechos humanos es hablar de una lucha histórica sostenida por defensoras y defensores a lo largo de los siglos. Resaltó que estos derechos abarcan desde la igualdad, la educación, la salud y el trabajo, hasta temas de cooperación internacional, medio ambiente, paz, tecnología, ciberseguridad y derechos digitales.

Ascencio Ortega señaló que, aunque la progresividad de los derechos humanos es una realidad global, existen países con avances, otros estancados y algunos en franco retroceso. En contraste, afirmó que México se ha colocado a la vanguardia, particularmente entre 2018 y 2025, gracias al proceso de Transformación encabezado por la primera presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien se ha convertido en un referente internacional en la lucha por la igualdad y la justicia.

Como humanista michoacana, la senadora destacó que en su primer año legislativo ha recorrido su estado escuchando el sentir de la gente:

“Estoy convencida —dijo— de que debemos seguir cultivando acciones para que nuestras niñas y niños conozcan sus derechos y sepan que pueden ejercerlos desde sus hogares, sus escuelas y sus comunidades”.