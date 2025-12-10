Senadora Celeste Ascencio entrega de la Premiación “Mi Derecho Favorito”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, encabezó la ceremonia de premiación del concurso de dibujo infantil “Mi Derecho Favorito”, así como el encendido del edificio del Senado en conmemoración de esta fecha emblemática.
La senadora Ascencio Ortega saludó y reconoció la presencia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH; Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Froylán Enciso Higuera, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; y la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, quienes acompañaron este acto.
Durante su mensaje, la legisladora destacó que hablar de derechos humanos es hablar de una lucha histórica sostenida por defensoras y defensores a lo largo de los siglos. Resaltó que estos derechos abarcan desde la igualdad, la educación, la salud y el trabajo, hasta temas de cooperación internacional, medio ambiente, paz, tecnología, ciberseguridad y derechos digitales.
Ascencio Ortega señaló que, aunque la progresividad de los derechos humanos es una realidad global, existen países con avances, otros estancados y algunos en franco retroceso. En contraste, afirmó que México se ha colocado a la vanguardia, particularmente entre 2018 y 2025, gracias al proceso de Transformación encabezado por la primera presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien se ha convertido en un referente internacional en la lucha por la igualdad y la justicia.
Como humanista michoacana, la senadora destacó que en su primer año legislativo ha recorrido su estado escuchando el sentir de la gente:
“Estoy convencida —dijo— de que debemos seguir cultivando acciones para que nuestras niñas y niños conozcan sus derechos y sepan que pueden ejercerlos desde sus hogares, sus escuelas y sus comunidades”.
Agradeció profundamente a madres, padres y docentes que acompañaron a las y los menores en la creación de sus dibujos, subrayando que el concurso recibió más de 60 obras provenientes de niñas y niños de varias entidades del país, particularmente de Ciudad de México y Michoacán.
Las obras plasmaron una diversidad de derechos, desde el derecho a la familia, al medio ambiente sano, la igualdad, la educación, la identidad, la tecnología, el juego, la salud, la libertad de expresión y la nacionalidad.
“Es admirable —expresó— cómo las y los niños ven el mundo sin prejuicios, sin miedo y sin discriminación; ven vida, libertad, felicidad y amor”.
Asimismo, reconoció la participación de comunidades de Lázaro Cárdenas, Tarímbaro, Morelia, Yurécuaro, Paracho, Cherán y San Isidro Labrador (Los Reyes), cuyas niñas y niños expresaron orgullo por sus raíces p’urhépechas y un profundo anhelo de vivir sin desigualdades.
La senadora invitó a la niñez participante a convertirse desde hoy en defensoras y defensores de los derechos humanos, recordándoles que existen muchas personas trabajando para garantizarles un país con mejores oportunidades y un futuro digno.
Posteriormente, se anunció a las y los ganadores de las categorías:
Categoría 5 a 8 años
3er lugar: Anet Michelle Solórzano (Morelia, Michoacán) – “Derecho a la Igualdad”
2º lugar: Amaia Fuentes Capiz – “Derecho a una Familia”
1er lugar: María Monserrat García Correa – “El Arcoíris de los Derechos”
Categoría 9 a 12 años
3er lugar (empate):
Evelyn Miranda Domínguez Reyes – “El Derecho a Jugar y Soñar”
Santiago Chagala Serrano – “El Universo de los Derechos”
2º lugar: Sofía López Hernández – “Derecho a la Libertad de Expresión”
1er lugar: Jorge Lemus Tapia – “Derecho a la Nacionalidad”
Al concluir la premiación, la senadora Ascencio Ortega inauguró oficialmente la Exposición “Mi Derecho Favorito”, instalada en el Senado de la República, e invitó al público a recorrerla:
“Esta galería nos recuerda que en la vida pública se manda obedeciendo, y que es nuestra responsabilidad luchar por quienes ya no están, por quienes estamos y por quienes vendrán detrás de nosotras y nosotros”.
Con estas acciones, el Senado refrenda su compromiso con la promoción, protección y garantía de los derechos humanos, poniendo al centro a la niñez de México.
