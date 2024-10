Senado recibe renuncias de ocho ministros de la SCJN

Es de recordar que la ley establece que los ministros podrán acceder a su haber de retiro, que será calculado con base en el tiempo que estuvieron en la SCJN.

Y es que, según consta en la nueva reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, "los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria".