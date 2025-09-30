Senado ratifica a Alejandro Encinas como embajador de México ante la OEA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 79 votos a favor, el Senado de la República ratificó el nombramiento de Alejandro Encinas Rodríguez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, D.C., Estados Unidos.

La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recibió también el respaldo de diversas bancadas, que destacaron la amplia trayectoria de Encinas en temas de derechos humanos y democracia. Tras la votación, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, le tomó protesta oficial.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, subrayó que Encinas impulsará políticas hemisféricas enfocadas en la defensa de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional, en una etapa clave para la región.

Encinas Rodríguez ha ocupado cargos como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, así como senador y diputado en múltiples legislaturas. Su experiencia, coincidieron legisladores, será clave para fortalecer la presencia diplomática de México en la OEA.

La senadora Alejandra Barrales y otros legisladores de Morena, PVEM y PT coincidieron en que su perfil técnico, compromiso con el derecho internacional y postura crítica ante la militarización dotan a México de una voz firme, con visión progresista, en el principal organismo político del continente americano.

rmr