Senado pospone aval para ingreso de tropas de EE.UU. a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Marina del Senado de la República decidió postergar la sesión prevista para el próximo lunes, en la cual se discutiría y votaría el ingreso temporal de tropas estadounidenses a territorio mexicano con fines de adiestramiento militar conjunto.

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó la suspensión de la reunión y consideró pertinente dar espacio para analizar con mayor profundidad este y otros temas:

“Creo que es importante que nos demos tiempo prudente para abordar este y otros temas”, dijo, al referirse también al contexto internacional generado por la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.