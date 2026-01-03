Senado pospone aval para ingreso de tropas de EE.UU. a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Marina del Senado de la República decidió postergar la sesión prevista para el próximo lunes, en la cual se discutiría y votaría el ingreso temporal de tropas estadounidenses a territorio mexicano con fines de adiestramiento militar conjunto.
El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó la suspensión de la reunión y consideró pertinente dar espacio para analizar con mayor profundidad este y otros temas:
“Creo que es importante que nos demos tiempo prudente para abordar este y otros temas”, dijo, al referirse también al contexto internacional generado por la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
De acuerdo con lo previsto, la autorización incluiría dos movimientos principales:
Salida de tropas mexicanas hacia Camp Shelby, Mississippi, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026, para participar en el evento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”.
Ingreso a México de elementos del Navy SEAL’s y del 7° Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los EE.UU., quienes participarían en el entrenamiento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.
Este último se llevaría a cabo en distintas instalaciones mexicanas:
Cuartel General de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México
Centro de Capacitación Especializado en Infantería de Marina, Champotón, Campeche
Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche
El programa contempla cuatro fases, del 19 de enero al 15 de abril de 2026.
Según lo programado, los marines estadounidenses ingresarían al país portando armamento, a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aterrizando el 12 de enero en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.
El retiro de las tropas está previsto para el 15 de abril de 2026, desde la misma terminal aérea y en la misma aeronave.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, había anticipado que solicitaría a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocar a un periodo extraordinario para el 13 de enero, a fin de someter a votación del pleno la autorización del ingreso de tropas extranjeras.
La propuesta sería presentada el próximo miércoles 7 de enero, aunque con la suspensión de la sesión de la Comisión de Marina, el trámite legislativo podría retrasarse.
