Senado formaliza toma de protesta de nuevos jueces y magistrados

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En una sesión solemne, el Senado de la República inició la toma de protesta de cerca de 900 juzgadores electos en las urnas en junio pasado, como parte de la reforma judicial aprobada hace un año.
La ceremonia fue encabezada por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien dio inicio tocando la campanilla en lo que algunos califican como un hecho histórico.
Los primeros en rendir protesta fueron los nueve ministros y ministras de la Suprema Corte, entre ellos Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmin Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, seguidos por los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados del Tribunal Electoral y más de 800 jueces y magistrados de circuito y distrito.
Además de que este día en San Lázaro, también se llevó a cabo la instalación del Congreso General y la entrega del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.
agm