Senado formaliza toma de protesta de nuevos jueces y magistrados

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En una sesión solemne, el Senado de la República inició la toma de protesta de cerca de 900 juzgadores electos en las urnas en junio pasado, como parte de la reforma judicial aprobada hace un año.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien dio inicio tocando la campanilla en lo que algunos califican como un hecho histórico.