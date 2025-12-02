México

Senado define lista de 10 candidaturas para la FGR; Ernestina Godoy, en la selección
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Junta de Coordinación Política del Senado de la República definió este martes la lista de las 10 personas semifinalistas que avanzan en el proceso para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), según informaron medios nacionales.

La propuesta fue turnada al Pleno del Senado para su votación y, al haber sido aprobada, se enviará este mismo martes a la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien deberá elegir una terna y devolverla al Senado para la designación final, conforme al artículo 102 de la Constitución.

A continuación, las personas seleccionadas:

  1. Luz María Zarza Delgado

  2. Maribel Bojórges Beltrán

  3. Sandra Luz González Mogollón

  4. Ernestina Godoy Ramos

  5. Mirna Lucía Grande Hernández

  6. Luis Manuel Pérez de Acha

  7. Alfredo Barrera Flores

  8. Hamlet García Almaguer

  9. David Borja Padilla

  10. Miguel Nava Alvarado

El acuerdo fue suscrito por la Junta de Coordinación Política, que preside el senador Adán Augusto López Hernández.

