Senado define lista de 10 candidaturas para la FGR; Ernestina Godoy, en la selección

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Junta de Coordinación Política del Senado de la República definió este martes la lista de las 10 personas semifinalistas que avanzan en el proceso para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), según informaron medios nacionales.

La propuesta fue turnada al Pleno del Senado para su votación y, al haber sido aprobada, se enviará este mismo martes a la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien deberá elegir una terna y devolverla al Senado para la designación final, conforme al artículo 102 de la Constitución.

A continuación, las personas seleccionadas: