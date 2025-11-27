Senado aprueba salida de Gertz Manero; sería embajador en Alemania

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 74 votos a favor y 22 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó este jueves la separación del cargo de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), con lo que se formaliza el fin de su gestión al frente del órgano autónomo iniciado en 2019.

La mayoría legislativa conformada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo respaldó la salida del ahora exfiscal, mientras que las bancadas del PAN, PRI y PRD votaron en contra.

Inicia el proceso para elegir nuevo fiscal

Con la salida oficial de Gertz Manero, se activó el proceso para designar a un nuevo titular de la FGR. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que el dictamen se notificó ya a la Presidencia de la República y a la Fiscalía Especializada en Control Competencial, cuyo despacho encabezará de forma provisional Cristina Reséndiz, mientras se define a la nueva o nuevo fiscal.

Asimismo, el Senado emitió una convocatoria pública para los aspirantes al cargo, la cual será publicada este viernes tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el portal oficial del Senado.

Una vez cerrado el registro, se seleccionará una lista de los 10 perfiles mejor evaluados, misma que será enviada a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien deberá devolver una terna al Senado para su análisis y votación final.