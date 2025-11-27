Senado aprueba salida de Gertz Manero; sería embajador en Alemania

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 74 votos a favor y 22 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó este jueves la separación del cargo de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), con lo que se formaliza el fin de su gestión al frente del órgano autónomo iniciado en 2019.
La mayoría legislativa conformada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo respaldó la salida del ahora exfiscal, mientras que las bancadas del PAN, PRI y PRD votaron en contra.
Con la salida oficial de Gertz Manero, se activó el proceso para designar a un nuevo titular de la FGR. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que el dictamen se notificó ya a la Presidencia de la República y a la Fiscalía Especializada en Control Competencial, cuyo despacho encabezará de forma provisional Cristina Reséndiz, mientras se define a la nueva o nuevo fiscal.
Asimismo, el Senado emitió una convocatoria pública para los aspirantes al cargo, la cual será publicada este viernes tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el portal oficial del Senado.
Una vez cerrado el registro, se seleccionará una lista de los 10 perfiles mejor evaluados, misma que será enviada a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien deberá devolver una terna al Senado para su análisis y votación final.
Los tres aspirantes finalistas comparecerán ante el Pleno antes de la votación, que requerirá el voto favorable de dos terceras partes de los senadores presentes.
En la carta de renuncia enviada al Senado, Alejandro Gertz Manero informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le propuso representar a México como embajador ante un "país amigo", que de acuerdo con fuentes de la FGR sería la República Federal Alemana.
“Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y agradezco”, expresó Gertz en su misiva.
Asimismo, solicitó al Senado notificar su decisión y avanzar en el proceso para ratificar su nombramiento diplomático, como establece la Constitución y la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Alejandro Gertz Manero, de 86 años, fue el primer fiscal general autónomo en México, tras la reforma constitucional que dio independencia a la FGR. Su nombramiento, realizado en 2019 durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, contemplaba un periodo de nueve años, es decir, hasta 2028.
Su gestión estuvo marcada por una serie de controversias y tensiones internas en el sistema de justicia, aunque también impulsó reformas estructurales y procesos de investigación de alto perfil.
mrh