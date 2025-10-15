Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo; la turnan al Ejecutivo

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En una sesión marcada por la polémica, el Senado de la República aprobó en fast track la reforma a la Ley de Amparo, con el respaldo de Morena y sus aliados, y la oposición en contra. El decreto ya fue turnado al Ejecutivo Federal para su promulgación.

El dictamen incorpora una modificación al artículo 30-B, introducida previamente en la Cámara de Diputados, con la cual se precisa que la reforma no tendrá efectos retroactivos, al tratarse de una ley de carácter procesal. Sin embargo, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano consideraron que la aclaración es insuficiente y acusa una intención encubierta de limitar el acceso a la justicia.

La reforma fue aprobada en lo general con 83 votos a favor y 38 en contra, y ha sido calificada por la oposición como la “Ley del Desamparo”.

Según el texto avalado, las etapas procesales que hayan concluido o generado derechos adquiridos se regirán por la legislación vigente al inicio del proceso, mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor de la reforma se sujetarán a las nuevas disposiciones.