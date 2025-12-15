Semar abre convocatoria 2026 para estudiar carreras navales con beca completa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Universidad Naval, lanzó su convocatoria 2026 para el ingreso a sus Establecimientos Educativos Navales, dirigida a jóvenes mexicanos que deseen desarrollarse profesionalmente al servicio de la Nación.

El registro estará disponible hasta el 9 de marzo de 2026, y el ciclo escolar iniciará el 3 de agosto del mismo año. Los aspirantes que concluyan con éxito el proceso de selección serán dados de alta como personal naval y recibirán una beca del 100%, que incluye libros, alojamiento, alimentación, vestuario, equipo, servicio médico y estímulo económico.

Carreras disponibles

Nivel profesional: