Semar abre convocatoria 2026 para estudiar carreras navales con beca completa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Universidad Naval, lanzó su convocatoria 2026 para el ingreso a sus Establecimientos Educativos Navales, dirigida a jóvenes mexicanos que deseen desarrollarse profesionalmente al servicio de la Nación.
El registro estará disponible hasta el 9 de marzo de 2026, y el ciclo escolar iniciará el 3 de agosto del mismo año. Los aspirantes que concluyan con éxito el proceso de selección serán dados de alta como personal naval y recibirán una beca del 100%, que incluye libros, alojamiento, alimentación, vestuario, equipo, servicio médico y estímulo económico.
Nivel profesional:
Heroica Escuela Naval Militar (Antón Lizardo, Veracruz):
Ingeniería en Sistemas Navales
Ingeniería Aeronaval
Ingeniería en Hidrografía
Escuela Médico Naval (Ciudad de México):
Médico Cirujano Naval
Escuela de Enfermería Naval (Ciudad de México):
Enfermería Naval
Escuela de Intendencia Naval (Antón Lizardo, Veracruz):
Técnico en Administración e Intendencia Naval
Escuela de Electrónica Naval (Antón Lizardo, Veracruz):
Técnico en Electrónica Naval
Técnico en Informática Naval
Escuela de Maquinaria Naval (Lázaro Cárdenas, Michoacán):
Técnico en Combustión Interna y Sistemas de Propulsión
Técnico en Electricidad y Refrigeración
Escuela de Mecánica de Aviación (La Paz, Baja California Sur):
Técnico en Mecánica de Aviación
Toda la información sobre los requisitos, etapas del proceso y documentos necesarios puede consultarse en el sitio oficial: https://www.uninav.edu.mx, así como en las redes sociales oficiales de la Semar.
Al egresar, las y los estudiantes comenzarán a desempeñar funciones dentro de unidades navales, recibiendo un salario como parte del personal activo de la Secretaría de Marina.
La convocatoria está abierta a jóvenes mexicanos por nacimiento que tengan vocación de servicio, disciplina y el deseo de contribuir al desarrollo del país desde una carrera naval.
rmr