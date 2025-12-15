México

Semar abre convocatoria 2026 para estudiar carreras navales con beca completa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Universidad Naval, lanzó su convocatoria 2026 para el ingreso a sus Establecimientos Educativos Navales, dirigida a jóvenes mexicanos que deseen desarrollarse profesionalmente al servicio de la Nación.

El registro estará disponible hasta el 9 de marzo de 2026, y el ciclo escolar iniciará el 3 de agosto del mismo año. Los aspirantes que concluyan con éxito el proceso de selección serán dados de alta como personal naval y recibirán una beca del 100%, que incluye libros, alojamiento, alimentación, vestuario, equipo, servicio médico y estímulo económico.

Carreras disponibles

Nivel profesional:

  • Heroica Escuela Naval Militar (Antón Lizardo, Veracruz):

    • Ingeniería en Sistemas Navales

    • Ingeniería Aeronaval

    • Ingeniería en Hidrografía

  • Escuela Médico Naval (Ciudad de México):

    • Médico Cirujano Naval

  • Escuela de Enfermería Naval (Ciudad de México):

    • Enfermería Naval

Nivel técnico profesional:

  • Escuela de Intendencia Naval (Antón Lizardo, Veracruz):

    • Técnico en Administración e Intendencia Naval

  • Escuela de Electrónica Naval (Antón Lizardo, Veracruz):

    • Técnico en Electrónica Naval

    • Técnico en Informática Naval

  • Escuela de Maquinaria Naval (Lázaro Cárdenas, Michoacán):

    • Técnico en Combustión Interna y Sistemas de Propulsión

    • Técnico en Electricidad y Refrigeración

  • Escuela de Mecánica de Aviación (La Paz, Baja California Sur):

    • Técnico en Mecánica de Aviación

Toda la información sobre los requisitos, etapas del proceso y documentos necesarios puede consultarse en el sitio oficial: https://www.uninav.edu.mx, así como en las redes sociales oficiales de la Semar.

Al egresar, las y los estudiantes comenzarán a desempeñar funciones dentro de unidades navales, recibiendo un salario como parte del personal activo de la Secretaría de Marina.

La convocatoria está abierta a jóvenes mexicanos por nacimiento que tengan vocación de servicio, disciplina y el deseo de contribuir al desarrollo del país desde una carrera naval.

