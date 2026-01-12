México

Semana Santa 2026; fechas, descanso y puentes posibles

Estudiantes sí tendrán dos semanas de vacaciones, avaladas por la SEP
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después del regreso a la rutina escolar y laboral, el calendario vuelve a ofrecer un respiro largamente esperado. La Semana Santa 2026 ya tiene fechas definidas y, como cada año, despierta expectativas de descanso, viaje y convivencia familiar.

Aunque su origen es religioso —rememora los últimos días de Jesucristo—, con el paso del tiempo se consolidó como uno de los periodos vacacionales más relevantes del año en México. Playas, balnearios y destinos turísticos se preparan con antelación para recibir a miles de visitantes, aun cuando no todos los trabajadores tienen descanso garantizado.

La Semana Santa no tiene una fecha fija. Su cálculo depende del calendario lunar: el Domingo de Resurrección se celebra el primer domingo posterior a la primera Luna Llena tras el equinoccio de primavera (21 de marzo), criterio establecido desde el Concilio de Nicea (325 d.C.).

En 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Las fechas clave son:

  • Jueves Santo: 2 de abril

  • Viernes Santo: 3 de abril

  • Sábado de Gloria: 4 de abril

  • Domingo de Resurrección: 5 de abril

Estos días suelen aprovecharse para escapadas de fin de semana o viajes cortos, aunque no constituyen descanso obligatorio para todos.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla a la Semana Santa como periodo de descanso obligatorio. Las empresas no están obligadas a otorgar esos días libres ni a pagar salario doble o triple.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de Semana Santa irán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, con regreso a clases el lunes 13 de abril.

Otros días de descanso obligatorio en 2026 (LFT)

  • Lunes 2 de febrero: Día de la Constitución

  • Lunes 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

  • Miércoles 16 de septiembre: Independencia de México

  • Lunes 16 de noviembre: Revolución Mexicana

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Algunos se recorren al lunes para formar puentes largos
