Semana Santa 2026; fechas, descanso y puentes posibles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después del regreso a la rutina escolar y laboral, el calendario vuelve a ofrecer un respiro largamente esperado. La Semana Santa 2026 ya tiene fechas definidas y, como cada año, despierta expectativas de descanso, viaje y convivencia familiar.

Aunque su origen es religioso —rememora los últimos días de Jesucristo—, con el paso del tiempo se consolidó como uno de los periodos vacacionales más relevantes del año en México. Playas, balnearios y destinos turísticos se preparan con antelación para recibir a miles de visitantes, aun cuando no todos los trabajadores tienen descanso garantizado.

La Semana Santa no tiene una fecha fija. Su cálculo depende del calendario lunar: el Domingo de Resurrección se celebra el primer domingo posterior a la primera Luna Llena tras el equinoccio de primavera (21 de marzo), criterio establecido desde el Concilio de Nicea (325 d.C.).