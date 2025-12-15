Selva en riesgo; devastadas 6 mil hectáreas en el sur de Yucatán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La selva del sur de Yucatán agoniza bajo el peso de tractores y maquinaria pesada. Más de 6 mil hectáreas han sido devastadas por la agroindustria, con un daño que las autoridades consideran irreversible.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) encendió la alarma: la expansión descontrolada de monocultivos amenaza uno de los ecosistemas más frágiles de la península. Según Guillermo Porras Quevedo, delegado de la Semarnat en Yucatán, este fenómeno se concentra en municipios como Tekax, Peto y Tzucacab, donde el desmonte avanza sin freno y, en muchos casos, sin permisos ambientales vigentes.