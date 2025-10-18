Sellos turísticos pueden invalidar tu pasaporte, advierten tras caso viral de tiktoker

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Colocar sellos turísticos o decorativos en el pasaporte puede parecer una forma original de conservar recuerdos de viaje, pero puede costarte caro. La tiktoker mexicana Pao Águila compartió en video que su pasaporte fue invalidado por este motivo, lo que reavivó una advertencia vigente por parte del Gobierno de México.

En un clip publicado en su cuenta de TikTok, Pao Águila explicó que acababa de renovar su pasaporte por 10 años, sin saber que colocarle sellos no oficiales lo dejaría inutilizable. "Mi cara después de leer el nuevo comunicado sobre el pasaporte. Apenas lo había renovado y lo saqué por 10 años", se lee en el video que rápidamente se volvió viral.