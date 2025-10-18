Sellos turísticos pueden invalidar tu pasaporte, advierten tras caso viral de tiktoker

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Colocar sellos turísticos o decorativos en el pasaporte puede parecer una forma original de conservar recuerdos de viaje, pero puede costarte caro. La tiktoker mexicana Pao Águila compartió en video que su pasaporte fue invalidado por este motivo, lo que reavivó una advertencia vigente por parte del Gobierno de México.
En un clip publicado en su cuenta de TikTok, Pao Águila explicó que acababa de renovar su pasaporte por 10 años, sin saber que colocarle sellos no oficiales lo dejaría inutilizable. "Mi cara después de leer el nuevo comunicado sobre el pasaporte. Apenas lo había renovado y lo saqué por 10 años", se lee en el video que rápidamente se volvió viral.
La joven mostró páginas de su pasaporte con sellos que recibió como recuerdo en zonas turísticas como Machu Picchu, en Perú. Sin embargo, usuarios le recordaron que esta práctica está prohibida y puede tener consecuencias graves.
De acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los pasaportes no deben presentar:
Alteraciones
Enmiendas
Falta de hojas
Cubiertas ajenas
Anotaciones o marcas no oficiales
Por lo tanto, colocar sellos turísticos o decorativos puede causar:
La retención del documento por parte de la SRE o en embajadas
La negación de entrada a otro país, al considerarse documento dañado
Aunque esta regla no es nueva, el caso de Pao Águila puso nuevamente el tema sobre la mesa, especialmente entre jóvenes que realizan viajes internacionales. Algunos países como Reino Unido o Estados Unidos pueden rechazar pasaportes que tengan sellos no autorizados, por lo que se recomienda evitar cualquier alteración.
Si quieres coleccionar estos recuerdos, lo mejor es llevar una libreta o pasaporte simbólico, sin comprometer el documento oficial.
rmr