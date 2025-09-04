Seis mexicanos viajan a Gaza en misión humanitaria; SRE les da seguimiento

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que brinda seguimiento cercano a seis mexicanos que viajan a bordo de la flotilla Global Sumud, cuyo objetivo es entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

El canciller Juan Ramón de la Fuente detalló que el Consulado de México en Barcelona se mantiene en contacto permanente con los connacionales y que las embajadas mexicanas en la región están preparadas para responder ante cualquier eventualidad.

La misión, que busca facilitar el ingreso de alimentos y medicinas a la zona en conflicto, ha despertado preocupación por las posibles restricciones o riesgos en el trayecto marítimo. Ante ello, el gobierno mexicano ha activado protocolos de protección consular y monitoreo diplomático.

La información fue dada a conocer durante la inauguración de la 13ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales, organizada por el Instituto Matías Romero. Durante el acto, De la Fuente reiteró que el humanismo es un pilar de la política exterior mexicana, y llamó a las nuevas generaciones de diplomáticos a ejercer su labor con ética, diálogo y vocación de servicio.

“La lectura y el pensamiento crítico son herramientas clave para la diplomacia contemporánea”, expresó el canciller durante el evento, que contará con más de 50 expositores y múltiples actividades hasta el 6 de septiembre.

