Segundo muerto, tras paso de "Hilary" en Baja California Sur

"Cuatro personas lograron ser rescatadas, pero lamentablemente los arroyos cobraron la vida de uno de los integrantes de esta familia de Vizcaíno; y aunque hicieron todo lo posible, los rescatistas no pudieron cruzar los arroyos para apoyar sin exponer sus propias vidas. Por favor no salgan a carretera. No hay paso ni al norte ni al sur; hay diferentes cortes carreteros desde San Bruno hasta la Cuesta del Infierno, tomemos conciencia y evitemos accidentes".