Segunda autopsia a Abigail confirma que murió por asfixia por ahorcamiento: Fiscalía

La versión no fue aceptada por el padre, quien señaló que su hija fue víctima de feminicidio por parte de policías.

"Los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta, a mí me hicieron creer que se ahorcó con sus calzones, pero no lo creí, por un momento entré en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta de que me mintieron...", señaló el señor José Luis Hay.

Miles de personas exigen a las autoridades aclarar el hecho, otorgar responsabilidades y tener justicia por la muerte de Abigail, madre de dos niños.