SEGOB reitera llamado al diálogo, pero ANTAC mantiene bloqueos carreteros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese al nuevo llamado de la Secretaría de Gobernación (Segob) al diálogo, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y organizaciones agrícolas mantienen los bloqueos carreteros en distintos puntos del país, al no haberse alcanzado acuerdos concretos.

Este martes, la Segob emitió el comunicado oficial número 091, en el que exhorta nuevamente a los manifestantes a sumarse a mesas de trabajo y liberar las vías bloqueadas, señalando que el cierre de carreteras “impide el ejercicio del derecho al libre tránsito” y afecta el paso de productos esenciales para la economía de las comunidades.

“La autoridad tiene claro que quienes se manifiestan deben actuar con responsabilidad y evitar dañar la vida y actividades de la ciudadanía”, se lee en el documento emitido por la dependencia federal.