SEGOB reitera llamado al diálogo, pero ANTAC mantiene bloqueos carreteros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese al nuevo llamado de la Secretaría de Gobernación (Segob) al diálogo, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y organizaciones agrícolas mantienen los bloqueos carreteros en distintos puntos del país, al no haberse alcanzado acuerdos concretos.
Este martes, la Segob emitió el comunicado oficial número 091, en el que exhorta nuevamente a los manifestantes a sumarse a mesas de trabajo y liberar las vías bloqueadas, señalando que el cierre de carreteras “impide el ejercicio del derecho al libre tránsito” y afecta el paso de productos esenciales para la economía de las comunidades.
“La autoridad tiene claro que quienes se manifiestan deben actuar con responsabilidad y evitar dañar la vida y actividades de la ciudadanía”, se lee en el documento emitido por la dependencia federal.
En las instalaciones de la Segob se realizó una reunión con representantes de diversas secretarías federales, incluida la de Agricultura, Economía, Infraestructura, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de definir mecanismos de atención a las solicitudes de transportistas y productores.
Sin embargo, la ANTAC no aceptó participar en estas mesas de trabajo y tampoco accedió a liberar las carreteras.
Como informó MiMorelia.com, horas antes la ANTAC expresó su desacuerdo con las condiciones impuestas por la Segob, particularmente la exigencia de liberar las carreteras antes de avanzar en las negociaciones. En su comunicado previo, la agrupación aseguró: “Los bloqueos seguirán porque no hay solución”.
Entre las principales demandas de los manifestantes destacan:
Mayor seguridad en carreteras
Condiciones laborales dignas para los operadores
Precios justos para el campo mexicano
Modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales
La Conagua reiteró su apoyo a quienes participen en las mesas de diálogo y señaló que ya se discute la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados, una de las preocupaciones clave de los productores.
Mientras tanto, la Secretaría de Agricultura informó que desplegará equipos en distintos estados para atender las problemáticas regionales, aunque no se ha establecido un calendario claro para la atención directa a los inconformes.
Hasta el momento, no hay fecha definida para el levantamiento de los bloqueos, lo que mantiene la incertidumbre en las zonas afectadas.
mrh