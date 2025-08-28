Segob anuncia que 27 millones ya cuentan con CURP biométrica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 16 de octubre de 2025, la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica comenzará a enviarse a los ciudadanos a través de correo electrónico, informó el Registro Nacional de Población (Renapo).

El anuncio fue realizado por Arturo Arce, director general de Renapo, durante la conmemoración de los 45 años del organismo en la Secretaría de Gobernación (Segob). “Al día de hoy tenemos el registro de aproximadamente 27 millones de personas con trámites de CURP”, detalló.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la CURP biométrica representa un paso histórico en materia de identidad, pues evitará duplicidades y fraudes, además de garantizar que nadie quede sin ser reconocido por el Estado.