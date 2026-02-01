SEDENA despliega más de mil elementos en búsqueda de mineros en Concordia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En respuesta a la emergencia por la desaparición de trabajadores mineros en Concordia, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desplegó este jueves a 1,190 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El operativo, que tuvo lugar a las 13:45 horas del 1 de febrero de 2026, incluye a 270 integrantes de Fuerzas Especiales y personal especializado en labores de inteligencia tecnológica, con el objetivo de intensificar la búsqueda de 10 trabajadores reportados como desaparecidos.