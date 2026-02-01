SEDENA despliega más de mil elementos en búsqueda de mineros en Concordia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En respuesta a la emergencia por la desaparición de trabajadores mineros en Concordia, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desplegó este jueves a 1,190 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El operativo, que tuvo lugar a las 13:45 horas del 1 de febrero de 2026, incluye a 270 integrantes de Fuerzas Especiales y personal especializado en labores de inteligencia tecnológica, con el objetivo de intensificar la búsqueda de 10 trabajadores reportados como desaparecidos.
El personal fue trasladado vía aérea desde la Ciudad de México y otras entidades, utilizando un Boeing 737 de transporte pesado, dos aviones T-6C y tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, que ya operan en la zona montañosa del sur de Sinaloa.
La misión se coordina con autoridades estatales y municipales para reforzar las labores de localización, en apego a la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas involucradas.
