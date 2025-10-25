Sedena decomisa más de una tonelada de droga en Sonora; la ocultaban en cajas de chile

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que este sábado 25 de octubre de 2025 se logró el decomiso de más de una tonelada de droga durante una inspección en el Puesto Militar de Seguridad Estratégica “Cucapah”, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora.
El operativo fue llevado a cabo por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, adscritos a la II Región Militar y la 45a Zona Militar, quienes revisaron un tractocamión procedente de El Espinal, con destino a Mexicali, Baja California.
Durante la revisión del vehículo, el personal castrense detectó diversos paquetes escondidos entre cajas de chile, lo que derivó en la detención del conductor y el aseguramiento de los siguientes cargamentos:
1.77 kilogramos de posible metanfetamina
4 kilogramos de probable fentanilo
5 kilogramos de posible goma de opio
Tanto el conductor como la droga asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se llevan a cabo las investigaciones y peritajes necesarios para determinar el origen y destino exacto del cargamento.
Este operativo ocurre en un contexto donde la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Inegi, reportó una disminución en la percepción de inseguridad en varias ciudades de Sonora durante el tercer trimestre de 2025.
En Nogales, la percepción de inseguridad bajó de 45.2% en junio a 42.7% en septiembre. En Ciudad Obregón, la reducción fue más significativa: del 88% al 83.6%.
No obstante, a nivel nacional, la percepción de inseguridad aumentó a 63%, con un 68.2% de mujeres y 56.7% de hombres que consideran que vivir en su ciudad es inseguro. En comparación, en septiembre de 2024 el índice era de 58.6%, lo que representa un repunte preocupante.
mrh