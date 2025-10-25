Sedena decomisa más de una tonelada de droga en Sonora; la ocultaban en cajas de chile

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que este sábado 25 de octubre de 2025 se logró el decomiso de más de una tonelada de droga durante una inspección en el Puesto Militar de Seguridad Estratégica “Cucapah”, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora.

El operativo fue llevado a cabo por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, adscritos a la II Región Militar y la 45a Zona Militar, quienes revisaron un tractocamión procedente de El Espinal, con destino a Mexicali, Baja California.

Durante la revisión del vehículo, el personal castrense detectó diversos paquetes escondidos entre cajas de chile, lo que derivó en la detención del conductor y el aseguramiento de los siguientes cargamentos:

1.77 kilogramos de posible metanfetamina

4 kilogramos de probable fentanilo

5 kilogramos de posible goma de opio

Tanto el conductor como la droga asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se llevan a cabo las investigaciones y peritajes necesarios para determinar el origen y destino exacto del cargamento.