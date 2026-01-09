Sector ganadero reconoce labor del Gobierno contra gusano barrenador que amenaza exportaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reconoció este viernes los avances del Gobierno mexicano en la contención del brote de gusano barrenador del ganado, al lograr una reducción del 57 % en los casos activos entre el 10 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, pasando de mil 145 a 492 registros.
A través de un comunicado, el organismo empresarial destacó la capacidad técnica y operativa del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al frente de la estrategia para enfrentar una de las plagas más graves y costosas para la ganadería mexicana.
El CNA subrayó que más del 95 % de los casos se han mantenido contenidos en el sur-sureste del país, sin afectaciones en las regiones exportadoras de ganado, que son clave para el comercio con Estados Unidos.
Agregó que los casos aislados detectados en otras entidades fueron contenidos de inmediato gracias a la aplicación de los protocolos sanitarios nacionales e internacionales.
“Se trata de una estrategia integral que combina controles de movilización, tratamiento sanitario, capacitación de productores y coordinación binacional con el USDA”, señaló el CNA.
En el norte del país, las entidades fronterizas reforzaron sus medidas sanitarias para proteger el estatus zoosanitario y garantizar el flujo comercial de ganado hacia Estados Unidos, país que ha importado más de un millón de cabezas de ganado anuales desde México durante décadas.
El Consejo también hizo un llamado a respaldar a Senasica con mayores recursos humanos y económicos, al considerar que el combate a esta plaga requiere continuidad operativa y tecnológica.
Asimismo, expresó su confianza en que pronto se habilite la planta de reproducción de moscas estériles, una herramienta esencial para el control biológico del gusano barrenador, y avanzar hacia su erradicación definitiva.
Pese al balance positivo, datos del propio Senasica revelan que los casos acumulados de gusano barrenador del ganado aumentaron de 13 mil 217 a 13 mil 335 entre la primera y segunda semana de 2026, es decir, un incremento de 118 casos en siete días.
Este crecimiento sigue concentrándose en la región sur-sureste, donde históricamente se han registrado los mayores brotes, lo que representa un reto constante para las autoridades sanitarias y el sector ganadero.
El gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) es una plaga que afecta principalmente al ganado bovino, pero también puede atacar a otras especies domésticas, silvestres e incluso humanos, lo que la convierte en una amenaza de alto impacto sanitario y económico.
México ha intensificado desde diciembre las medidas para su contención, en un esfuerzo que involucra al Gobierno federal, productores ganaderos, entidades estatales y autoridades internacionales.
mrh