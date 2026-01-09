Sector ganadero reconoce labor del Gobierno contra gusano barrenador que amenaza exportaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reconoció este viernes los avances del Gobierno mexicano en la contención del brote de gusano barrenador del ganado, al lograr una reducción del 57 % en los casos activos entre el 10 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, pasando de mil 145 a 492 registros.

A través de un comunicado, el organismo empresarial destacó la capacidad técnica y operativa del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al frente de la estrategia para enfrentar una de las plagas más graves y costosas para la ganadería mexicana.

Contención en el sur y vigilancia en el norte

El CNA subrayó que más del 95 % de los casos se han mantenido contenidos en el sur-sureste del país, sin afectaciones en las regiones exportadoras de ganado, que son clave para el comercio con Estados Unidos.

Agregó que los casos aislados detectados en otras entidades fueron contenidos de inmediato gracias a la aplicación de los protocolos sanitarios nacionales e internacionales.