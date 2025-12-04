Secretaría de las Mujeres y Semarnat firman convenio para proteger a defensoras del medioambiente

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, subrayó que la firma de este convenio es vital, pues las mujeres “son las grandes protectoras de los bosques, las que cuidan el agua, las que se oponen a proyectos extractivistas, las que enfrentan amenazas, hostigamiento, criminalización y a veces violencia que ha cobrado incluso sus vidas. Por eso para nosotros proteger a las defensoras del medioambiente, las que dan la vida por la vida, es una prioridad”.

A partir de esta visión, la funcionaria extendió una invitación para que la Secretaría de las Mujeres se sume al trabajo interinstitucional con Semarnat y la Secretaría de Gobernación en torno a las acciones con que el Gobierno de México da cumplimiento al Acuerdo de Escazú, tratado internacional para el acceso a la información en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. A partir de este trabajo coordinado, destacó Bárcena Ibarra, el Estado mexicano extendería el Acuerdo de Escazú para proteger también a defensoras del medioambiente.

En su intervención, la coordinadora general de Vinculación y Seguimiento de la Secretaría de las Mujeres, Viridiana Lorelei Hernández Rivera, señaló que “con este convenio fortalecemos una alianza estratégica” con la que también se difundirá la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

“Será difundida y aplicada en todos los espacios operativos y territoriales del sector ambiental, incluidas las áreas naturales protegidas, los centros de educación ambiental, las oficinas regionales y los órganos desconcentrados de Semarnat”, detalló.

En la firma del convenio estuvieron también presentes las subsecretarias del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar; de Igualdad Sustantiva, Elvira Concheiro Bórquez; la directora general de Relaciones Interinstitucionales, Susana Ángeles; y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Juan Jesús Galicia Bravo.

Por parte de Semarnat acompañaron la directora de Equidad de Género, Ivonne Daniela Roa Osorio; la titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Julieta González; y el titular de la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos, Jaime Vázquez Bracho.

Gracias a este convenio, que va en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de las Mujeres y Semarnat refrendan su compromiso con una gestión ambiental más inclusiva, a través de políticas públicas, así como de la promoción de un cambio cultural, que contribuya con el fortalecimiento de los derechos de las mujeres.

